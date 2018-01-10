«Газпром» блокирует виртуальный реверс газа в Украину

«Газпром» блокирует виртуальный реверс газа в Украину

Польша готова поставлять газ в Украину с использованием механизма виртуального реверса, однако это постоянно блокирует роSSийская компания "Газпром".

Об этом заявил заместитель председателя правления польской нефтегазовой компании PGNіG по торговым вопросам Мацей Возняк.

"Мы можем и в дальнейшем поддерживать украинскую политику энергетической диверсификации благодаря увеличению экспорта природного газа на этот рынок. К сожалению, должны ждать увеличения физической пропускной способности польско-украинского интерконнектора. Нынешнюю трансграничную пропускную способность можно было бы в любой момент использовать для дополнительных услуг, таких как виртуальный реверс. Однако такой вариант все время блокирует Газпром: так же как это делается с украинско-словацким интерконнектором - из-за отказ доступа к кодам поставщиков (shipper codes)", - заявил Возняк.

По информации PGNіG, на протяжении полутора лет - с августа 2016 по декабрь 2017 года, компания поставила в Украину в общей сложности более 1 млрд куб. м газа. При этом в прошлом году поставки польского газа выросли вдвое - до более 700 млн куб. м.

Как подчеркнул Возняк, Польша удовлетворена этим результатом и готова в дальнейшем увеличивать поставки газа в Украину.

"Наши поставки привлекательные (для Украины), учитывая конкурентное торговое предложение, а также безопасность и стабильность, что имеет огромное значение для Украины", - подчеркнул заместитель председателя правления PGNіG.

Как напоминают в польской компании, в прошлом году в октябре подписано рамочное соглашение с Укртрансгазом о хранении газа в украинских газохранилищах и его транспортировке в украинской ГТС, что "открывает перед PGNіG новые торговые возможности".




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