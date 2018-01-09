В НБУ рассказали о популярной схеме ограбления банковских ячеек

НБУ разослал банкам телеграмму, в которой описал самую популярную у преступников схему ограбления банковских ячеек.

Об этом сообщает UBR .

Как сообщается, схема достаточно простая: злоумышленник под видом клиента по поддельному паспорту арендует в банке индивидуальный сейф. Как только он попадает в хранилище, где находятся все ячейки, мошенник начинает подбирать к ним ключи. Когда ему это удается, он вынимает все ценное (чаще всего это деньги и драгметаллы, реже - секретные документы), и покидает банк.

Сообщается, что по этой схеме ограбили несколько банков в Киеве около года назад: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк.

Но самый громкий скандал разразился после вскрытия нескольких сейфов в Вектор Банке. Тогда пострадавшие заявили о краже порядка $350 тыс. И даже подали судебный иск с требованием возместить ущерб к Вадиму Березовику, который на момент грабежа возглавлял данное финучреждение. Ведь его подчиненные нарушили не одно, а даже несколько правил предоставления услуги по аренде банковских ячеек. Факт нарушений был подтвержден результатом проверки Нацбанка.

Однако поводом для письма НБУ стали не киевские истории, а новая - львовская. В Национальный банк обратились следователи из Львова с информацией об осуществлении досудебного расследования похищения из арендованных ячеек денежных средств и ценностей.

Как сообщалось, в Киеве задержали серийного грабителя банков.