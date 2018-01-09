В Днепре взрывоустойчивые урны за 4 тысячи гривен сломались от бытового мусора
Прошло всего несколько дней, как в Днепре установили 500 новых взрывоустойчивых мусорных баков, а они уже не устояли от напора горожан. Кто знает, возможно, бомбу они действительно могут выдержать, но мусор после новогодних праздников – это слишком для них.
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С самого начала эти мусорные баки стали причиной для насмешек днепрян. Жители стали интересоваться, куда же все-таки звонить, если урна переполнена.
А теперь мусорные баки, стоимостью в 4 тысячи гривен каждый, потерпели очередное фиаско. Интересно, что отлетело дно даже не у одной урны, а сразу у нескольких и все они на проспекте Яворницкого.
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09.01.2018 03:31