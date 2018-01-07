Visa отказала в обслуживании карты с поддержкой Bitcoin

Visa отказала в обслуживании карты с поддержкой Bitcoin

Банк-эмитент Bitcoin-карт WaveCrest получил от процессинговой компании Visa распоряжение немедленно закрыть все выпущенные им дебетовые карты.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании. Среди них: Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Эти провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.

"В Visa Europe заявили, что причиной (отказа в обслуживании) Стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами", - говорится в сообщении.

Однако, в WaveCrest считают иначе.

"Изменения произошли очень внезапно, что не дало нам времени для оповещения наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую криптоекономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжать наше видение создания первого криптовалютного банка", - заявили в WaveCrest.

Напомним, ранее сообщалось, сооснователь и техническийдиректор одного из самых известных профильных сайтов о криптовалюте Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что продал все свои накопления в биткоинах. По его словам, вкладываться в биткоин рисковано, ведь он "так же хорош, как и бесполезен".




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