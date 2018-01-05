Глава Intel знал об уязвимости в процессорах, когда продал все акции компании

Сотрудники Google Project Zero сообщили руководству компании Intel об уязвимости в процессорах 1 июня 2017 года, о чём ресурсу Business Insider сообщил представитель Intel .

Таким образом, генеральный директор Intel Брайан Кржанич продавая 29 ноября 2017 года свои акции на общую сумму $24 млн уже был осведомлен с проблемой. При этом, гендиректор продал почти все свои акции за исключением минимального пакета в объеме 250 тысяч акций согласно трудовому договору.

В SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) никак не прокомментировали возможность начала расследования. А представитель компании заявил, что сделка не имеет никакого отношения к уязвимостям в процессорах и была произведена в рамках обычных продаж акций. Однако, согласно документам SEC, Кржанич составил предварительный план продажи 30 октября, что не исключает вероятности осведомленности с уязвимостью.