Brexit отнимет шестую часть из общего бюджета ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза существенно осложнит будущие переговоры по бюджету ЕС – Brexit отнимет шестую часть общего бюджета.

Об этом пишет финское издание Yle .

Финляндия, например, может оказаться в сложном положении, поскольку не хотела бы увеличивать свои взносы в еврокопилку.

В то же время некоторые регионы, например, восточная и северная Финляндия, получают важные региональные дотации, с помощью которых развиваются в том числе местные высшие учебные заведения. С 2014 по 2017 годы вузы этих двух регионов получили от ЕС в целом более 100 млн евро на развитие образования. В новом бюджете ЕС сумма финансовой поддержки наверняка сократится.