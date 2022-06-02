В мае в общий фонд госбюджета поступило 101,3 миллиарда. Дефицит — 113,4 миллиарда

В мае 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 101,3 млрд гривен. Об этом говорится в данных Госказначейства, сообщает пресс-служба Минфина.

В мае в общий фонд госбюджета поступило 101,3 миллиарда. Дефицит — 113,4 миллиарда
Фото: flickr.com

Основные поступления

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • налога на прибыль предприятий — 19,6 млрд грн;
  • налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров — 18,3 млрд грн;
  • рентной платы за пользование недрами — 11,7 млрд грн;
  • налога на доходы физических лиц и военного сбора — 11,1 млрд грн;
  • налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров — 8,8 млрд грн;
  • акцизного налога — 7,9 млрд гривен.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в мае 2022 составили 33,5 млрд гривен.

Военные расходы

С началом войны с РоSSийской Федерацией государственный бюджет был переориентирован на военные цели, поэтому первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности населения.

По оперативной информации ГКСУ за январь-май 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 783,6 млрд грн, в том числе общего фонда — 740 млрд грн, или 74,4% от росписи отчетного периода.

При этом в мае 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 216,4 млрд грн, или 67,3% от росписи мая.

Дефицит

В мае фактический дефицит общего фонда государственного бюджета составил 113,4 млрд грн против предусмотренного росписью дефицита на май в сумме 209 млрд гривен.

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 270,8 млрд грн, против запланированного дефицита на январь-май 2022 года в сумме 526 млрд гривен.

Государственный бюджет в целом за 5 месяцев 2022 года был выполнен с дефицитом в сумме 263,2 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2022 составили 376,6 млрд грн или 170,5% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 225,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 17,7 млрд грн ($356,4 млн и 233,7 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 200,2 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Нацбанком — 120 млрд грн.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-май 2022 года составили 169,3 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию — 75,0 млрд грн (97,5% плана).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июняПомощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Блок рекламы


Похожие новости
Военные облигации: Минфин привлек на аукционе всего лишь 3,1 миллиардаВоенные облигации: Минфин привлек на аукционе всего лишь 3,1 миллиарда
В мае дефицит фонда госбюджета вырос до 113,4 млрд грнВ мае дефицит фонда госбюджета вырос до 113,4 млрд грн
Дефицит соли: стоит ли делать запасы и какой будет цена в июнеДефицит соли: стоит ли делать запасы и какой будет цена в июне
Пенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсииПенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсии
Дефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решениеДефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решение
Дефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой ценеДефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой цене
ЕС заморозил активы роSSийского центробанка на 23 миллиарда евроЕС заморозил активы роSSийского центробанка на 23 миллиарда евро
Подходит ли морская и йодированная соль для консервации: важное уточнение на время дефицитаПодходит ли морская и йодированная соль для консервации: важное уточнение на время дефицита
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Меняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит солиМеняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит соли
Последние новости
Подгружаем последние новости