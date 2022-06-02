В мае в общий фонд госбюджета поступило 101,3 миллиарда. Дефицит — 113,4 миллиарда

В мае 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 101,3 млрд гривен. Об этом говорится в данных Госказначейства, сообщает пресс-служба Минфина.

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Основные поступления

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

налога на прибыль предприятий — 19,6 млрд грн;

налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров — 18,3 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами — 11,7 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора — 11,1 млрд грн;

налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров — 8,8 млрд грн;

акцизного налога — 7,9 млрд гривен.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в мае 2022 составили 33,5 млрд гривен.

Военные расходы

С началом войны с РоSSийской Федерацией государственный бюджет был переориентирован на военные цели, поэтому первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности населения.

По оперативной информации ГКСУ за январь-май 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 783,6 млрд грн, в том числе общего фонда — 740 млрд грн, или 74,4% от росписи отчетного периода.

При этом в мае 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 216,4 млрд грн, или 67,3% от росписи мая.

Дефицит

В мае фактический дефицит общего фонда государственного бюджета составил 113,4 млрд грн против предусмотренного росписью дефицита на май в сумме 209 млрд гривен.

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 270,8 млрд грн, против запланированного дефицита на январь-май 2022 года в сумме 526 млрд гривен.

Государственный бюджет в целом за 5 месяцев 2022 года был выполнен с дефицитом в сумме 263,2 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2022 составили 376,6 млрд грн или 170,5% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 225,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 17,7 млрд грн ($356,4 млн и 233,7 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 200,2 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Нацбанком — 120 млрд грн.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-май 2022 года составили 169,3 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию — 75,0 млрд грн (97,5% плана).