В мае дефицит фонда госбюджета вырос до 113,4 млрд грн

За первые пять месяцев 2022 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 263,2 млрд грн, информирует ZN.ua.

В мае дефицит фонда госбюджета вырос до 113,4 млрд грн

За пять полных месяцев 2022 года дефицит общего фонда государственного бюджета составил 270,8 млрд грн при запланированном дефиците на этот период 526 млрд грн, такие предварительные результаты сообщило Министерству финансов в среду.

В мае дефицит общего фонда госбюджета вырос до 113,4 млрд грн с 89,7 млрд грн в апреле и 80,6 млрд грн в марте, тогда как в феврале и январе фиксировались профициты – соответственно 1,1 млрд грн и 12 млрд грн.


Антон Герасименко, ZN.ua

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