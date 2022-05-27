Международные партнеры собрали $15 млрд грн на финансирование бюджета Украины

Сумма внешнего финансирования дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и ЕС превысила приглашенные украинским правительством $15 млрд на ближайшие три месяца, теперь стоит задача наладить ритмичные поступления этих средств. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован, пишет Finclub.

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«Наша задача сделать так, чтобы они шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года. Нам нужно жить сейчас: нужно платить счета в июне, в июле», — сказал он.

Рашкован напомнил, что президент США Джо Байден подписал изменения в бюджет о выделении дополнительно $40 млрд в связи с войной в Украине, из которых $7,5 млрд пойдут на финансирование дефицита страны в качестве грантов.

По его словам, ЕС также заявил о выделении €9 млрд макрофинансовой помощи до конца года, а Германия сообщила, что предоставит Украине €1 млрд через администрируемый МВФ счет.

Он добавил, что МВФ завершает работу по дебютным средствам на этом счете, которые выделила Канада в размере 1 млрд канадских долларов, заявив на днях об увеличении этой суммы еще на 250 млн (суммарно — $973,3 млн).

«Задача правительства — проработать с международными организациями и двусторонними партнерами, чтобы эти деньги приходили к нам равными частями в течение года. Такая работа идет. В мае ситуация точно лучше, чем в апреле», — отметил Рашкован.

Он выразил сожаление, что процесс выделения средств задерживался по бюрократическим причинам, которые еще окончательно не сняты, в частности, по выделению Украине средств в SDR.