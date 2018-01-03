На ХАЭС из-за неполадки отключен энергоблок №2

Впервые за историю станции там отключены оба блока одновременно.

Хмельницкая АЭС Фото: energoatom.kiev.ua

Хмельницкая атомная электростанция сегодня ночью в 01:57 отключила от энергосети энергоблок №2.

В сообщении на сайте национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" говорится, что причиной стало "пропускание среды на уплотнительной поверхности узла «чехол — блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты".

Рабочая установка находится в состоянии "горячая остановка". Событие квалифицировано на уровне "0" по шкале INES (отсутствует значимость с точки зрения безопасности).

Агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник пишет, что впервые за историю ХАЭС отключены два энергоблока одновременно, так как блок №1 второй месяц находится на капитальном плановом ремонте.

Согласно сообщению на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), энергоблок №2 будет находиться в ремонте до 9 января.

Хмельницкая АЭС - расположена в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.