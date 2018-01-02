Суд назначил 51 тыс. гривен залога для директора YouControl Мильмана

Сергей Мильман также должен сдать заграничный паспорт.

Суд назначил 51 тыс. гривен залога для директора YouControl Мильмана
Фото: trud-ost.ru

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для основателя аналитического онлайн-сервиса YouControl Сергея Мильмана в виде залога в размере 51 тысяча гривен.

Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.

Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, ведь прокуроры требовали залог в 6,5 миллиона гривен.

Также суд постановил, что Сергей Мильман должен сдать заграничный паспорт.

В компании YouControl заявили, что планируют через месяц подавать ходатайство относительно изменения меры пресечения.

Напомнми, YouControl - это онлайн-сервис, который автоматически формирует досье на каждую компанию Украины, используя информацию из госреестров. Одно из направлений деятельности - борьба с коррупцией: компания предоставляет свободный доступ к сервису журналистам и гражданским активистам для проведения расследований, мониторингов и других мероприятий.


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