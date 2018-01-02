Суд назначил 51 тыс. гривен залога для директора YouControl Мильмана
Сергей Мильман также должен сдать заграничный паспорт.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для основателя аналитического онлайн-сервиса YouControl Сергея Мильмана в виде залога в размере 51 тысяча гривен.
Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.
Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, ведь прокуроры требовали залог в 6,5 миллиона гривен.
Также суд постановил, что Сергей Мильман должен сдать заграничный паспорт.
В компании YouControl заявили, что планируют через месяц подавать ходатайство относительно изменения меры пресечения.
Напомнми, YouControl - это онлайн-сервис, который автоматически формирует досье на каждую компанию Украины, используя информацию из госреестров. Одно из направлений деятельности - борьба с коррупцией: компания предоставляет свободный доступ к сервису журналистам и гражданским активистам для проведения расследований, мониторингов и других мероприятий.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.