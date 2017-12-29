В Украине поднялись цены на бензин и газ

В Украине поднялись цены на бензин и газ

В пятницу, 29 декабря, по сравнению с четвергом, 28 декабря, средние розничные цены на бензин А-95 и дизельное топливо повысились на 0,04%, или на 1 копейку до 25,85-28,09 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в пятницу, 29 декабря, по сравнению с четвергом, 28 декабря, повысились на 0,08%, или на 1 копейку до 12,77 гривен/литр.

Напомним,  цены на топливо в Украине за последние полтора месяца выросли более чем на 5%. Эксперты объясняют подорожание ослаблением гривны и подорожанием нефти на границ

Также за месяц в Украине сократились объемы потребления всех видов горючего.

Так, розничные продажи сжиженного газа через автозаправочные станции (АЗС) в ноябре 2017 сократились на 3,3% по сравнению с октябрем этого года до 59,5 тыс. тонн.

В то же время, за месяц розничные продажи бензина моторного сократились на 8,3% - до 122,7 тыс. тонн.

Так, в ноябре 2017 розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Украины составляли 52,5 тыс. тонн, бензина марки А-95 - 58,9 тыс. тонн, марки А-98 - 374,1 тонны.

Розничные продажи дизтоплива в Украине за месяц сократились на 10,2% - до 94,4 тыс. тонн.




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