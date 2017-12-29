Цена нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 29 декабря 2017 года, находится на отметке выше 66 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает «РБК-Украина».

Так, по состоянию на 08:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 66,60 долларов за баррель. Это на 0,60% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, мировые цены на нефть поднимаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за прошедшую неделю снизились значительнее ранее ожидаемой оценки. В частности, запасы нефти в стране за неделю снизились на 6 млн баррелей - до 430,5 млн баррелей, в то время как прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 млн баррелей.

Напомним, согласно данным Bloomberg, в 2018 году цены на нефть ожидает низкая волатильность, поскольку ОПЕК намерена жестко контролировать рынок, однако не исключается влияние спекулянтов. Эксперты агентства оценили ситуацию на мировом рынке нефти и назвали пять основных факторов, могущих повлиять на цены в будущем году.




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