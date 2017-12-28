Долг столицы перед «Киевэнерго» за тепло составил 3,9 миллиарда гривен

Долг столицы перед «Киевэнерго» за тепло составил 3,9 миллиарда гривен

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО “Киевэнерго” на 1 декабря увеличилась на 1 млрд гривен и составила 3,9 млрд гривен. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед “Киевэнерго” имеют население и ЖЭО столицы - 2,1 млрд гривен и 744 млн гривен соответственно.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО “Киевэнерго”

Существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 декабря 2017 года задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 млн гривен, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию - 604 млн гривен.

Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (391,9 млн гривен) и Деснянском (342 млн гривен) районах.

Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 декабря 2017 года увеличилась на 570 млн гривен и составила 2,1 млрд гривен. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,4 млрд гривен, а долг за горячую воду - 709,3 млн гривен.

В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду имеют жители Печерского района - 3,1 тыс гривен.

Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района - 6,3 млн гривен (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 3,3 млн гривен (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Оболонского - 2,5 млн гривен ( ул. Калнышевского Петра, 7).

Напомним, столичные потребители задолжали за использованную электрическую энергию перед “Киевэнерго” 807 млн ??гривен по состоянию на 1 декабря. Основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и население.




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