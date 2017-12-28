В киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривен

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 декабря на 7,41 коп. до 28,0277 UAH/USD, курс покупки - на 3,97 коп. до 27,6966 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 12,03 коп. до 32,7954 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,78 коп. до 33,4354 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 роSSийских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,6966 28,0277 32,7954 33,4354 4,28 4,86 Максимальный 27,8500 28,3000 33,1000 33,8600 4,70 5,40 Минимальный 27,3000 27,9000 32,0000 33,1500 2,00 4,70

Напомним, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 26 декабря на 11,6 коп. до 27,9450 UAH/USD, курс покупки - на 7,23 коп. до 27,6517 UAH/USD.