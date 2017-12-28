В киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривен

В киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривен

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 декабря на 7,41 коп. до 28,0277 UAH/USD, курс покупки - на 3,97 коп. до 27,6966 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 12,03 коп. до 32,7954 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,78 коп. до 33,4354 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США

Евро

10 роSSийских рублей

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

27,6966

28,0277

32,7954

33,4354

4,28

4,86

Максимальный

27,8500

28,3000

33,1000

33,8600

4,70

5,40

Минимальный

27,3000

27,9000

32,0000

33,1500

2,00

4,70

Напомним, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 26 декабря на 11,6 коп. до 27,9450 UAH/USD, курс покупки - на 7,23 коп. до 27,6517 UAH/USD.




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