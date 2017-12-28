В киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривен
В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 декабря на 7,41 коп. до 28,0277 UAH/USD, курс покупки - на 3,97 коп. до 27,6966 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 12,03 коп. до 32,7954 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,78 коп. до 33,4354 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
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Напомним, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 26 декабря на 11,6 коп. до 27,9450 UAH/USD, курс покупки - на 7,23 коп. до 27,6517 UAH/USD.
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