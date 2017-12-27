Начата инвентаризация теплового хозяйства столицы перед ее возращением городской общине

Начата инвентаризация теплового хозяйства столицы перед ее возращением городской общине

27 декабря по решению КГГА было создано коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Этой структуре после инвентаризации на баланс передадут ряд объектов теплообеспечения.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, передал корреспондент ГолосUA.

«Сегодня было создано документом КГГА предприятие «Киевтеплоэнерго», которое возьмет на баланс оборудование (арендованное) «Киевэнерго». С «Киевэнерго» до 27 апреля 2018 года мы продлили соглашение о предоставлении услуг», - сказал он.

При этом П.Пантелеев добавил, что для запуска деятельности «Киевэтеплоэнерго» необходимо еще получить лицензию, что потребует определенного времени.

«Новому предприятию еще предстоит получать лицензию, определить тарифы. На получение лицезии нужно от 2 до 6 месяцев, а оборудование в аренде «Киевэнерго» сильно изношено. У нас нет другого выбора», - добавил чиновник.

По состоянию на декабрь 2017 года, проводится инвентаризация теплоэнергетического комплекса, уточнили в пресс-службе КГГА.

«Сейчас продолжается инвентаризация, после чего фактически будет возвращаться в управление города коммунальное имущество – весь теплоэнергетический комплекс: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия», 2,6 тысяч теплосетей, теплопункты», - сообщили ГолосUA в КГГА.

Напомним, 22 декабря 2017 года акционеры "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".
На момент собрания акционеров крупнейшими владельцами голосующих акций "Киевэнерго" были подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.
По данным пресс-службы "Киевэнерго", создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и "Киевэнерго". Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод "Енергия", тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым.




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