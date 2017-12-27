НБУ смягчил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций

НБУ смягчил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций

Национальный банк Украины (НБУ) принял новую редакцию Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 21 декабря 2017 №137 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины. Изменения вступают в силу в следующий день после публикации постановления.

Согласно новой редакции, г. минимальный размер собственного капитала НФУ снижена вдвое - до 10 млн грн при условии, что такое учреждение будет осуществлять деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений.

Каждое последующее увеличение структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального капитала на 10 млн грн.

Кроме того, срок работы НФУ в национальной валюте для получения генеральной лицензии на осуществление соответствующих операций в иностранной валюте уменьшено с 3 до 1 года.

НБУ также ужесточил требования к финансовому состоянию, деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия в НФУ.

Согласно изменениям, регулятор сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии небанковской финансового учреждения. В случае нарушений НФУ, Нацбанк сможет отозвать генеральную лицензию.




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