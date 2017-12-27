НБУ смягчил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций
Национальный банк Украины (НБУ) принял новую редакцию Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.
Об этом
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 21 декабря 2017
Согласно новой редакции, г. минимальный размер собственного капитала НФУ снижена вдвое - до 10 млн грн при условии, что такое учреждение будет осуществлять деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений.
Каждое последующее увеличение структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального капитала на 10 млн грн.
Кроме того, срок работы НФУ в национальной валюте для получения генеральной лицензии на осуществление соответствующих операций в иностранной валюте уменьшено с 3 до 1 года.
НБУ также ужесточил требования к финансовому состоянию, деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия в НФУ.
Согласно изменениям, регулятор сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии небанковской финансового учреждения. В случае нарушений НФУ, Нацбанк сможет отозвать генеральную лицензию.
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Финансы
27.12.2017 17:36