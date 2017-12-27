Состояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларов

Состояние 500 богатейших людей в мире, входящих в индекс Bloomberg Billionaires Index, за текущий год увеличилось почти на один триллион долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Как отмечается, 26 декабря 2017 года их совокупное состояние достигло 5,3 трлн долларов, что на 20% выше показателя на 27 декабря 2016 года в 4,4 трлн долларов.

Возглавил список миллиардеров глава Amazon Джефф Безос - он увеличил свое состояние на 34,2 трлн долларов, или в 1,5 раза, до 99,6 млрд долларов. На второй строчке разместился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,3 млрд долларов. В октябре Безос сместил Гейтса с первой строчки рейтинга, на которой он находился с мая 2013 года.

Третье место в списке занял еще один американец - инвестор Уоррен Баффет (85 млрд долларов).

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 75,5 млрд долларов.

Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 72,6 млрд долларов. Цукерберг за год нарастил свое состояние на 22,6 млрд долларов, или 45%.

Напомним, увеличение неравенства в доходах населения наблюдалось практически во всех странах мира с 1980 года по 2016 год.