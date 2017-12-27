Глава «Нафтогаза» заговорил о прямых закупках роSSийского газа

Глава «Нафтогаза» заговорил о прямых закупках роSSийского газа

Газ, поставляемый в соответствии с обновленной Стокгольмским арбитражем формуле контракта с ОАО "Газпром" будет дешевле для НАК "Нафтогаз Украины", чем закупаемое в Европе "голубое топливо".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает Новое Время.

При этом, по словам Коболева, из-за позиции "Газпрома" по поставкам газа на неконтролируемые территории на Донбассе есть сомнения в возобновлении роSSийской компанией поставок для "Нафтогаза".

"Позитивный момент решения – цена, по которой "Газпром" будет вынужден нам поставлять газ, будет ниже, чем та, по которой мы сейчас покупаем газ с европейского направления", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

Коболев отметил, что согласно решению арбитража на два оставшихся года действия контракта (2018-2019) у "Нафтогаза" есть требование отбирать не меньше 4 млрд куб. м в год, а у "Газпрома" есть обязательства поставлять не менее 5 млрд куб. м в год.

"Это будет означать больше дешевого газа для украинских потребителей", – считает глава НАК.

В то же время он выразил сомнения, что "Газпром" будет готов выполнять эти условия и поставлять газ "Нафтогазу", так как трибунал не признал, что за поставки газа на временно оккупированные территории должен платить "Нафтогаз".

"Будет ли "Газпром" готов отказаться от этого долга и поставлять нам далее газ, мы узнаем в ближайшее время", – сказал Коболев.

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что по состоянию на декабрь претензии "Газпрома" по поставкам в сепаратистские районы Донбасса составляют около $1,3 млрд согласно выставляемым роSSийской компанией счетам.




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