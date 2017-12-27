Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйон

Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйонПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 24 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Комплектенергопоставка» легковий автомобіль за 1,76 млн грн., що дорівнює $65 335. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня 2018 року поставлять вживаний чорний позашляховик Mercedes-Benz GLE SUV 250 d 4MATIC 4х4 2017 року випуску із дизельним двигуном Євро-6 об’ємом 2,1 л потужністю 204 к. с. та автоматичною коробкою передач 9G-Tronic. Його державний номер – АА3454РТ, а VIN-номер – WDC1660041A966798.

Ціна прив’язана до долара за формулою: нова ціна = стара ціна х (курс на дату поставки чи оплати / курс на дату розкриття пропозицій чи підписання договору).

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у липні новий автомобіль із цим VIN-номером в Україну для ПрАТ «АвтоКапітал» Таріела Васадзе імпортувало ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» колишніх партнерів Нини Васадзе Кетевана Джорбенадзе та Інги Есіава через польську логістичну фірму «STS Logistic Sp. z o.o.» від німецького виробника «Daimler AG». Його вартість становила 1,01 млн грн., або $38 691. без урахування акцизу, мита і ПДВ.

Автомобіль має системи безпеки та допомоги при спуску і підйомі, камеру заднього виду, передні й задні парктроніки, датчики «сліпої» зони, круїз-контроль, електропривод багажника, дев’ять подушок безпеки, протиаварійні шини Run-Flat, коректор рівня фар, підігрів двигуна і паливної системи тощо.

Передбачено аванс 50% та оплату решти протягом місяця після поставки товару або повну попередню оплату за наявності фінансування.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,80 млн грн.

Єдиним конкурентом з автомобілем тієї ж моделі було калинівське ТОВ «Техкомплект» Володимира, Михайла, Миколи і Василя Онищуків (перші двоє – з Алушти, другі – з-під Києва). Їм також належать ТОВ «Мир – Автозапчастина» і кримське ТОВ «Борисфен», яке теж входить до складу засновників суперника.

Столичною «Комплектенергопоставкою» володіють ТОВ «Центр управління проектами – Буча» Ірини Богуш і ТОВ «Енергопоставка» Володимира Чередніченка. Останній разом з обома фірмами-засновниками фігурує у структурі власності ПАТ «Перший інвестиційний банк», яким належить групі «VS Energy» депутата російської Держдуми Олександра Бабакова, Євгенія Гінера і Михайла Спектора. Ця ж група управляє «Чернівціобленерго».


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