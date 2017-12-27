Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года

Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 26 декабря 2017 года, превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает РБК-Украина.

По состоянию на 19:10 26 декабря цена барреля нефти Brent составляет 66,71 долларов. Это на 2,57% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 26 декабря 2017 года, составляла более 65 долларов за баррель. По состоянию на 07:54 26 декабря цена барреля нефти Brent находится на уровне 65,27 доллара за баррель. Это на 0,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов.




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