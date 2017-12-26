Кабмин одобрил увеличение госзаймов на 13,7 миллиарда гривен

Кабмин одобрил увеличение госзаймов на 13,7 миллиарда гривен

Кабинет министров Украины утвердил увеличение заимствований для финансирования общего фонда государственного бюджета на 2017 год на 13,725 млрд гривен.

Распоряжение правительства № 921-р от 18 декабря 2017 года обнародовано на сайте КМУ.

Согласно документу, соответствующее решение принято в связи с сокращением объема финансирования за счет поступлений от приватизации госимущества. Бюджетним кодексом предусмотрено разрешение Кабинета Министров увеличивать объем источников финансирования государственного бюджета определенного типа в случае его уменьшения по другим источникам с соблюдением предельного объема годового дефицита государственного бюджета.

Напомним, Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. В список входит около 100 объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е. Фонд планирует получить от приватизации указанных объектов около 22,5 млрд гривен.




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