С 1 января в Польше вводят платные разрешения на сезонные работы
С 2018 года в Польше заявления-поручения польских работодателей заменят платными разрешениями на сезонные работы.
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С 1 января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как отметила директор Уездного центра занятости в городе Груец (Мазовецкое воеводство) Мажанна Скочек, заявления о намерении трудоустроить иностранца будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.
По новому законодательству, период выполнения работы не должен превышать 9 месяцев в течение календарного года и его будут считать с даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за такой документ составит 30 злотых.
«Целью внедрения новых правил будет, прежде всего, адаптация польских государственных норм к законодательству ЕС. Важно также обратить внимание на те элементы, которые плохо работали во время процедуры регистрации заявлений-поручений работодателей», – подчеркнул в комментарии для СМИ директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз.
Он добавил, что ранее не было никакого контроля за порядком трудоустройства на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу, кроме самого факта регистрации. Не было известно, у кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку документов пограничниками и Государственной инспекцией труда.
Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.
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