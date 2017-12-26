"Нафтогаз" начисляет "Газпрому" $1-3 млн пени в день

"Газпром" с 22 декабря начисляет по 600 тыс. долларов в день.

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"Нафтогаз" начисляет роSSийскому "Газпрому" от 1 до 3 млн долларов пени в рамках исковых требований по транзитному контракту, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Для любителей считать проценты. Проценты, которые каждый день насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, решение по которым должно быть принято в феврале, составляют от 1 до 3 млн долларов", - написал он в фейсбуке.

Пост Витренко стал реакцией на заявление заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева. Тот во вторник заявил, что роSSийская газовая компания насчитала "Нафтогазу" штрафы за просрочку платежа $1,8 млн за три дня с момента вынесения Стокгольмским судом решения по спору с "Газпромом".

Суд, в частности, обязал "Нафтогаз" выплатить $2,019 млрд за поставки газа и проценты, начиная с 22 декабря, в размере 0,03% за каждый день просрочки платежей. Один день просрочки обходится "Нафтогазу" в $600 тысяч. При этом Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Нафтогаза" по контракту на поставку газа по контракту на поставку газа с 2009 года.

Решение транзитному контракту, согласно которому украинская компания требует выплаты от "Газпрома" за нарушения по условиям транзитного договора, ожидается в феврале. Сумма иска составляет 16 млрд долларов. До разрешения трибуналом транзитного спора "Нафтогаз" никаких выплат роSSийской стороне осуществлять не собирается.