В Ровно наложили арест на изъятый янтарь, стоимостью 16 млн грн

Прокуратура Ровенской области обеспечивает процессуальное руководство в уголовном производстве, в рамках расследования которого сотрудниками прокуратуры и полиции изъято около 1,6 тонн обработанного и необработанного янтаря, ориентировочной стоимостью 16 млн грн.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, начатого органами полиции по ст.ст. 240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Фото: Прокуратура Рівненської області
Фото: Прокуратура Ровенской области

Как мы уже сообщали, по результатам проведенных обысков 5 и 7 декабря 2017 года на территории Ровно, Ровенского, Дубровицкого и Сарненского районов правоохранители изъяли всего около 1,6 тонны янтаря ориентировочной стоимостью 16 млн грн, 21 единица специального оборудования для его обработки, а также добычи (мотопомпы, шланги).

По ходатайствам следователя полиции, согласованными с прокуратурой Ровенской области, постановлениями Ровенского городского суда наложены аресты на все изъятые камни. Также арестованы специальное оборудование для его незаконной добычи и обработки.

В уголовном производстве продолжаются следственные действия.


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