Ощадбанк выиграл суд на 150 миллионов гривен

ощадбанк

Государственный «Ощадбанк» при содействии Генеральной прокуратуры не допустил вывода из залога имущественного обеспечения кредита, выданного банком.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, ООО «Капитал Инвест ЛТД» подало иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договора ипотеки нежилого помещения стоимостью более 144 млн гривен, расположенного в столице.

Суд принял решение в пользу ООО, однако, после вмешательства ГПУ, суд отменил свое незаконное решение, которое фактически давало возможность заемщику не выполнять свои договорные обязательства.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о том, что спорный договор заключен с соблюдением законодательства.

Исходя из вышеизложенного, в случае невыполнения коммерческой структурой обязательств по кредитному договору ОАО «Государственный ощадный банк Украины» будет иметь возможность погасить задолженность путем обращения взыскания на вышеуказанное нежилое помещение.

Напомним, «Ощадбанк» окончательно выиграл суд у экс-владельца Дельта банка Лагуна на 4 миллиарда гривен.

Источник: Экономическая правда


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Покупатели биткойнов вскоре могут потерять все свои деньги, - финансистПокупатели биткойнов вскоре могут потерять все свои деньги, - финансист
Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"
В РоSSии зафиксировали рекордный обвал в промышленности
Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"
Минфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривенМинфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
К началу февраля курс составит 30 гривен за доллар – экономистК началу февраля курс составит 30 гривен за доллар – экономист
"ПриватБанк" докапитализируют еще на 16 млрд гривен"ПриватБанк" докапитализируют еще на 16 млрд гривен
Киевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутатКиевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутат
"Нафтогаз" заявляет, что выиграл арбитраж против роSSийского "Газпрома""Нафтогаз" заявляет, что выиграл арбитраж против роSSийского "Газпрома"
КГГА закупит награды от мэра по 343,5 тысячи гривен за штукуКГГА закупит награды от мэра по 343,5 тысячи гривен за штуку
Госбюджет получит почти 750 миллиардов гривен налогов по итогам годаГосбюджет получит почти 750 миллиардов гривен налогов по итогам года
Украина экспортировала более 19 миллионов тонн зерновыхУкраина экспортировала более 19 миллионов тонн зерновых
АМКУ оштрафовал одесский "Евротерминал" на 5,4 млн гривенАМКУ оштрафовал одесский "Евротерминал" на 5,4 млн гривен
"Укрнафта" выплатила Коломойскому 2,3 млрд гривен дивидендов"Укрнафта" выплатила Коломойскому 2,3 млрд гривен дивидендов
ГПУ и СБУ расследуют хищение 400 миллионов гривен из банков УкраиныГПУ и СБУ расследуют хищение 400 миллионов гривен из банков Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости