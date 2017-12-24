Ощадбанк выиграл суд на 150 миллионов гривен
Государственный «Ощадбанк» при содействии Генеральной прокуратуры не допустил вывода из залога имущественного обеспечения кредита, выданного банком.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Так, ООО «Капитал Инвест ЛТД» подало иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договора ипотеки нежилого помещения стоимостью более 144 млн гривен, расположенного в столице.
Суд принял решение в пользу ООО, однако, после вмешательства ГПУ, суд отменил свое незаконное решение, которое фактически давало возможность заемщику не выполнять свои договорные обязательства.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о том, что спорный договор заключен с соблюдением законодательства.
Исходя из вышеизложенного, в случае невыполнения коммерческой структурой обязательств по кредитному договору ОАО «Государственный ощадный банк Украины» будет иметь возможность погасить задолженность путем обращения взыскания на вышеуказанное нежилое помещение.
Напомним, «Ощадбанк» окончательно выиграл суд у экс-владельца Дельта банка Лагуна на 4 миллиарда гривен.
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