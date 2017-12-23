США приостановят ряд преференций для Украины по беспошлинной торговле

США приостановят ряд преференций для Украины по беспошлинной торговле

Американский президент Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.

Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).

"После рассмотрения критериев <...> о том, в какой степени назначенная страна-получатель обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима", - говорится в обращении американского президента.

По мнению Трампа, Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что США приняли решение поставить Украины "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны.




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