США приостановят ряд преференций для Украины по беспошлинной торговле

Американский президент Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.

Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).

"После рассмотрения критериев <...> о том, в какой степени назначенная страна-получатель обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима", - говорится в обращении американского президента.

По мнению Трампа, Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.