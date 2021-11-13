Новая “серая“ схема: евробляхерам продают документы от битых машин

В Украине 10 ноября 2021 года закончился льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации, и теперь нарушителей таможенного законодательства ждут огромные штрафы. В Сети начали продавать документы на машины с украинской регистрацией, которые предлагают использовать как "оригинальные" для евроблях, сообщает UBR.ua.

Новая “серая“ схема: евробляхерам продают документы от битых машин

По словам юриста общественной организации "АвтоЕвроСила" Ивана Казачука, в последнее время в Сети появилось много объявлений от владельцев разбитых в ДТП автомобилей о продаже документов.

То есть владельцу евробляхи предлагают заменить оригинальные еврономера на украинские с битого автомобиля, и использовать не "родной" техпаспорт (свидетельство о регистрации). Некоторые владельцы перебивают вин-код кузова, чтобы он соответствовал купленным документам. Но за это предусмотрена уголовная ответственность.

Впрочем, даже за простое использование поддельных документов угрожает уголовная ответственность в виде очень большого штрафа или ограничения свободы на два года.

Юристы рекомендуют владельцам автомобилей на иностранной регистрации, которые по каким-то причинам не смогли воспользоваться льготным периодом растаможки, искать законный выход из создавшейся ситуации. Покупка документов от битых машин может привести к еще большим проблемам.

Напомним, с 15 ноября в Украине правоохранители начнут проводить специальную операцию "Рапира". Ее цель - выявление и привлечение к ответственности владельцев автомобилей на иностранной регистрации, нарушивших таможенное законодательство.


Максимов Віталій, Тудей

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