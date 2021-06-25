На станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы (добавлено фото)

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Сейчас поезда на "синей" линии курсируют от Теремков до Олимпийской и от Контрактовой до Героев Днепра.

На месте работают правоохранители и медики.

По состоянию на 9:15 движение поездов метрополитена восстановлено в обычном режиме, сообщили в КГГА.

Обновление. Столичные спасатели оказали помощь мужчине, который попал под поезд, сообщила пресс служба ГСЧС.

"По прибытии было установлено, что на станции метро Майдан Незалежности на путях между вторым и третьим вагонами поезда находился человек, которого подняли на платформу до прибытия спасателей. С помощью медицинских носилок пострадавший 1993 года рождения был транспортирован в карету скорой медицинской помощи. Причину и обстоятельства данного происшествия будут устанавливать правоохранители", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, 24 июня в киевском метро произошел сбой в системе оплаты - проезд нельзя было оплатить банковской карточкой, а также с помощью мобильных приложений.