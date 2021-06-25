На станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы (добавлено фото)
Движение на "синей" ветке приостанавливали.
В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Сейчас поезда на "синей" линии курсируют от Теремков до Олимпийской и от Контрактовой до Героев Днепра.
На месте работают правоохранители и медики.
По состоянию на 9:15 движение поездов метрополитена восстановлено в обычном режиме, сообщили в КГГА.
Обновление. Столичные спасатели оказали помощь мужчине, который попал под поезд, сообщила пресс служба ГСЧС.
"По прибытии было установлено, что на станции метро Майдан Незалежности на путях между вторым и третьим вагонами поезда находился человек, которого подняли на платформу до прибытия спасателей. С помощью медицинских носилок пострадавший 1993 года рождения был транспортирован в карету скорой медицинской помощи. Причину и обстоятельства данного происшествия будут устанавливать правоохранители", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня в киевском метро произошел сбой в системе оплаты - проезд нельзя было оплатить банковской карточкой, а также с помощью мобильных приложений.