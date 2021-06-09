В Украине стартовали продажи обновленного Skoda Kodiaq

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Skoda Kodiaq. Официальная премьера этой новинки состоялась весной текущего года.

Украинским покупателям обновленный Kodiaq предлагается в пяти комплектациях.

В базовой комплектации Ambition с 2-литровым бензиновым 180-сильным двигателем и полным приводом есть система пуска двигателя без ключа, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, задний парктроник, круиз-контроль, LED оптика и другое. Стоит такая комплектация от 835 881 гривен.

В комплектации Style дополнительно есть подогрев руля, информационное радио и SmartLink. В комплектации SCOUT предлагается 6 подушек безопасности, режим вождения OFF ROAD и обивка сидений алькантарой.

В линейку двигателей также входят 2-литровый бензиновый TSI мощностью 180 л.с. и два дизеля мощностью 150 и 200 л.с. Коробка передач - 7-ступенчатая DSG. Привод – полный.

Этот кроссовер предлагается покупателям и в 7-местной версии. Если сложить задние сиденья, то объем багажника у такой версии составит 2 065 литров.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас.