В Сети показали, как водители скрываются от камер видеофиксации
С июня 2020 года в Украине работают камеры автофиксации нарушений ПДД, которые фиксируют превышение скорости автомобилями. Украинские водители прибегают к разным способам, чтобы обмануть бдительные камеры. Например, используют «рамки-перевертыши»…
В Сети недавно разместили видео, в котором показано, как «рамка-перевертыш» работает на автомобиле Mercedes-Benz. Правда, его быстро удалили. Мы только успели сделать несколько скриншотов из этого видео.
Водитель, находясь за рулем, всего за две секунды автоматически меняет один автомобильный номер на другой.
В Украине такие рамки можно легально использовать для именных номеров. Именные номерные таблички закрепляются за авто как дополнительные. Основными являются знаки государственного образца.
Главное условие заключается в том, чтобы основные номерные знаки всегда были в автомобиле. Их нужно предъявлять по требованию правоохранителей.
Ранее стало известно, что с 15 февраля в Киеве в тестовом режиме одна из камер автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать не только превышение скорости, но и проезд по полосе движения общественного транспорта.