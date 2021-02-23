В Сети показали, как водители скрываются от камер видеофиксации

С июня 2020 года в Украине работают камеры автофиксации нарушений ПДД, которые фиксируют превышение скорости автомобилями. Украинские водители прибегают к разным способам, чтобы обмануть бдительные камеры. Например, используют «рамки-перевертыши»…

В Сети недавно разместили видео, в котором показано, как «рамка-перевертыш» работает на автомобиле Mercedes-Benz. Правда, его быстро удалили. Мы только успели сделать несколько скриншотов из этого видео.

Водитель, находясь за рулем, всего за две секунды автоматически меняет один автомобильный номер на другой.

В Украине такие рамки можно легально использовать для именных номеров. Именные номерные таблички закрепляются за авто как дополнительные. Основными являются знаки государственного образца.

Главное условие заключается в том, чтобы основные номерные знаки всегда были в автомобиле. Их нужно предъявлять по требованию правоохранителей.