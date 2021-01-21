“Капсула времени“: в Сети показали “новую“ Toyota Camry 40

Блогер Roma-Urraco разместил в Сети видео с редкой «капсулой времени» — Toyota Camry XV40 2008 года выпуска. У этого знаменитого седана пробег составляет всего 2 000 километров, пишет Today.ua.

Утверждается, что эта Camry практически все время простояла в гараже. На ней никто не ездил, так как в этом не было необходимости. В конце концов, автомобиль решили продать.

Одометр показывает 2 000 километров. О том, что автомобиль практически новый, свидетельствуют фотографии и видео. У него даже сохранилась ещё заводская резина.

Этот седан оснащается 2,4 л двигателем V6 мощностью 167 лошадиных сил, который работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает чуть более 10 секунд. Максимальная скорость – 205 км/ч.

Напомним, что Toyota Camry XV40 выпускали в 2006-2011 годах. У него нет явных недостатков. Большинство двигателей и трансмиссий надежны и славятся большим ресурсом. Подвеска очень выносливая.

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