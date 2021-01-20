Ford разработал систему, которая борется с запотеванием стекол

Компания Ford разработала систему Windscreen Weather Station, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она автоматически активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.

Система состоит из нескольких сенсоров, с помощью которых и обнаруживается влага в воздухе. Как только это происходит, начинает в соответствующем режиме работать кондиционер.

Кроме того, эта система оптимизирует использование климатической установки, благодаря чему снижается расход топлива и количество выбросов в воздух вредных веществ.

Первыми эту полезную технологию получили кроссоверы Ford Kuga и Explorer. На сколько она увеличила стоимость машин – пока не известно. В дальнейшем, видимо, все автомобили компании Ford получат такую систему, во всяком случае, хотя бы в качестве опции.

Ранее мы сообщили, что Ford начал продавать в Украине новый кроссовер Ford Puma. В базовой комплектации он оснащается 1,0 л двигателем EcoBoost мощностью 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента, который работает вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.