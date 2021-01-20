Ford разработал систему, которая борется с запотеванием стекол

Компания Ford разработала систему Windscreen Weather Station, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она автоматически активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.

Ford разработал систему, которая борется с запотеванием стекол

Система состоит из нескольких сенсоров, с помощью которых и обнаруживается влага в воздухе. Как только это происходит, начинает в соответствующем режиме работать кондиционер.

Кроме того, эта система оптимизирует использование климатической установки, благодаря чему снижается расход топлива и количество выбросов в воздух вредных веществ.

Первыми эту полезную технологию получили кроссоверы Ford Kuga и Explorer. На сколько она увеличила стоимость машин – пока не известно. В дальнейшем, видимо, все автомобили компании Ford получат такую систему, во всяком случае, хотя бы в качестве опции.

Ford разработал систему, которая борется с запотеванием стекол

Ранее мы сообщили, что Ford начал продавать в Украине новый кроссовер Ford Puma. В базовой комплектации он оснащается 1,0 л двигателем EcoBoost мощностью 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента, который работает вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 годуСколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 году
Киев занял седьмое место в мире по количеству пробокКиев занял седьмое место в мире по количеству пробок
Dacia показала абсолютно новый кроссовер BigsterDacia показала абсолютно новый кроссовер Bigster
Под Киевом произошла авария с вертолетомПод Киевом произошла авария с вертолетом
Грузооборот на Днепре снизился впервые за пять летГрузооборот на Днепре снизился впервые за пять лет
Блок рекламы


Похожие новости
Renault разработал бюджетный электромобильRenault разработал бюджетный электромобиль
Ford Evos - новый кроссовер показали на фотоFord Evos - новый кроссовер показали на фото
Два Ford Mustang после краш-тестов продают за 3 700 долларовДва Ford Mustang после краш-тестов продают за 3 700 долларов
Полтавский суд оправдал женщину, которая сбила подростка на пешеходном переходеПолтавский суд оправдал женщину, которая сбила подростка на пешеходном переходе
Систему автофиксации нарушений ПДД распространили на владельцев "евроблях"Систему автофиксации нарушений ПДД распространили на владельцев "евроблях"
В Днепре пешеход обстрелял машину, которая его не пропустила
В Украине разработали машину с прицепом, которая может плаватьВ Украине разработали машину с прицепом, которая может плавать
Ford Mondeo попрощался с бензиновыми двигателямиFord Mondeo попрощался с бензиновыми двигателями
Производитель iPhone разработал собственный электромобильПроизводитель iPhone разработал собственный электромобиль
Роботизированные корабли пойдут караванами: военные США задумали систему «Морской поезд»Роботизированные корабли пойдут караванами: военные США задумали систему «Морской поезд»
Последние новости
Подгружаем последние новости