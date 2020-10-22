2020-10-22
На Киевщине в ДТП с участием лося погиб человек
Вчера, 21 октября, на трассе Киев-Иванков возле с. Рудня-Шпилевская произошло ДТП с участием лося. В результате аварии погиб человек и еще один пострадал.
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Сообщение о ДТП поступило спасателям вчера, 21 октября, в 18:43. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили, что произошло ДТП с участием автомобиля “Renault” и лося.
В результате ДТП пострадал мужчина 1984 года и погиб пассажир 1960, который был зажат животным.
Причина ДТП устанавливается.
Напомним, в конце августа на улице Саперно-Слободской в Киеве насмерть сбили лося. Лось около двух лет жил в местных лесопосадках.
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области
Александр Кравченко, КиевВласть