В Україні суттєво сповільнилося зростання цін на автомобілі

В Україні у квітні 2023 року суттєво сповільнилося зростання цін на непродовольчі товари, зокрема на автомобілі. Про це йдеться у коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції минулого місяця з посиланням на дані Державної служби статистики.

Зокрема, НБУ повідомив, що у квітні 2023 року зростання цін на непродовольчі товари склало 15,5% у річному обчисленні. Загалом у квітні поточного року споживча інфляція у річному обчисленні становила 17,9%.

У квітні 2023 року в Україні не тільки суттєво сповільнилося зростання цін на автомобілі, а й тривало зниження темпів подорожчання бензину, дизельного палива та автогазу – до 24,2% у річному вирахуванні.

Нацбанк пояснив уповільнення зростання цін на автомобілі ефектом бази порівняння з 2022 роком, а також покращенням інфляційних та курсових очікувань. Що ж до зниження темпів подорожчання палива, яке продовжується, то це банкіри пояснили насамперед наявністю значних запасів, які були утворені раніше, коли були нижчими світові ціни на нафту.

Крім того, у квітні 2023 року в Україні повільніше збільшувалася вартість ремонту та обслуговування автомобілів. НБУ це пояснює слабким попитом на послуги з обслуговування машин.

Що буде з цінами на автомобілі та паливо далі у 2023 році? Робити прогнози під час військового стану складно. НБУ каже, що інфляція продовжує знижуватись. Все залежатиме від економічної ситуації в країні, від становища на фронті.

Зараз в Україні найдоступніші нові автомобілі – китайських автовиробників та, мабуть, Chevrolet. Наприклад, Chevrolet Spark коштує від 432 000 гривень, Chevrolet Nexia – від 449 000 гривень, а Chevrolet Cobalt – від 450 000 гривень.

При цьому Spark оснащується 1,25-літровим бензиновим двигуном потужністю 85 к.с., який працює разом із 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Nexia і Cobalt оснащуються 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. Коробка передач – механічна чи автоматична.

Щодо цін на пальне, то середня вартість бензину А-95 на українських АЗС зараз складає 45,69 гривень за один літр, а дизельного палива – 44,50 гривень за один літр.

Нагадаємо, раніше українцям дозволяли продавати та купувати автомобілі разом із номерними знаками. Але за так звані круглі знаки все ж таки треба платити.