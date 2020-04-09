Из-за карантина украинским водителям перестанут присылать "письма счастья"

В Украине из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, могут на время отложить начало полноценной работы камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и рассылку "писем счастья". Такую возможность не исключил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Камеры автоматической фотовидеофиксации должны заработать в нашей стране в полном объеме, а не в тестовом режиме, как сейчас, с 1 мая 2020 года. Это означает, что с 1 мая за соблюдением скоростного режима будут следить не только полицейские на дорогах, но и специальные камеры. Нарушители скоростного режима, которые "засветятся" на камерах, будут по почте получать штрафные квитанции – "письма счастья".

Однако, Артем Шевченко не исключил возможность, что рассылку водителям "писем счастья" отложат из-за карантина. Но пока все остается без изменения и с 1 мая камеры должны заработать в полном объеме.

В Украине уже работает в тестовом режиме 50 камер фиксаций нарушения правил дорожного движения. Недавно новая камера появилась в Киевской области на 44 км трассы Киев-Чоп. Ожидается, что благодаря этим устройствам на украинских дорогах снизится количество ДТП.