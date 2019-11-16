В Словакии школьный автобус столкнулся с грузовиком, 12 погибших

Среди жертв аварии - ученики средней школы.

В Словакии, возле города Нитра, школьный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего 12 человек погибли, 15 получили ранения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой словацкие СМИ.

Фото: PHaZZ (Facebook)

"В среду днем произошло трагическое ДТП возле Нитры. Полиция сообщает как минимум о 10 погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком. Операционный центр службы экстренной медицинской помощи подтвердил смерть 12 человек и ранения 15, которые были доставлены в больницы", - говорится в сообщении.

Фото: PHaZZ (Facebook)

Свидетели аварии отмечают, что грузовик, перевозивший камни, по неизвестным причинам развернулся и уехал обратно, где столкнулся с автобусом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения, но грузовик ударил его в сторону, в результате чего автобус упал в кювет.

Среди жертв аварии - ученики средней школы. По словам очевидца, школьный автобус перевозил их в Еленец.

Фото: PHaZZ (Facebook)

Напомним, 11 ноября во Львовской области автомобиль столкнулся со школьным автобусом. Десять детей были доставлены в больницу для медицинского осмотра.

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