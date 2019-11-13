Hyundai наделит автомобили системой активного подавления дорожных шумов

Hyundai наделит автомобили системой активного подавления дорожных шумов

Компания Hyundai Motor Group начинает внедрение новой системы, призванной повысить уровень акустического комфорта в салоне автомобиля.

Комплекс получил название RANC, или Road Noise Active Noise Control. Утверждается, что это первая в мире автомобильная система активного подавления дорожных шумов.

В основе работы RANC — собственная технология активного шумоподавления (ANC) Hyundai, которая устраняется нежелательные звуки за счёт генерации волн в противофазе входящему шуму. Аппаратная составляющая комплекса включает микрофоны и цифровой сигнальный процессор (DSP), программная — специальные алгоритмы анализа снимаемого сигнала.

Система может анализировать шумы различных типов в реальном времени. При помощи акселерометра RANC рассчитывает вибрацию автомобиля от дороги, а управляющий компьютер оценивает дорожный шум. Благодаря увеличенной скорости расчётов и передачи сигнала, чипу DSP требуется всего 2 миллисекунды на анализ шума и создание инвертированной звуковой волны.

Важно отметить, что комплекс проводит нужные расчёты для подавления шумов в зоне водителя, переднего и задних пассажиров по отдельности. Испытания на разных дорожных покрытиях, скоростях автомобиля и зонах показали, что RANC может снизить шум в салоне на 3 дБ.

Hyundai наделит автомобили системой активного подавления дорожных шумов

Система поможет уменьшить неподрессоренную массу автомобиля за счёт сокращения числа звукоизоляционных компонентов и гасителей.

Появление системы RANC особенно актуально в свете развития полностью электрических и водородных силовых платформ. Такие установки практически не генерируют звуки, а поэтому главной задачей в плане повышения акустического комфорта становится борьба с шумом дороги и ветра. Система RANC существенно снижает дорожный шум и создаёт спокойную обстановку в салоне.

В скором времени начнётся установка передовой системы шумоподавления на новой модели Genesis.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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