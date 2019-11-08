BMW сделал экстремальное купе M2 CS.

Двухдверки BMW 2 серии, построенные на «правильной» заднеприводной платформе, доживают последние месяцы. Автомобили первой серии, компактвэны и Gran Coupe второй серии, а также родственные им кроссоверы Х1 и Х2 уже перешли на базовый передний привод. Поклонников старой школы баварцы решили порадовать лимитированной серией купе М2.

BMW сделал экстремальное купе M2 CS.

Если у BMW M2 Competition двигатель развивает 410 л.с., то на новом М2 CS он выдает 450 «лошадей». Трехлитровая «турбошестерка» разгоняет машину до сотни за четыре секунды ровно в случае с роботизированной коробкой. С механикой (редкость в наши дни!) ко времени нужно накинуть две десятые. Максимальная скорость в зависимости от выбора заказчика ограничена на 250 или 280 км/ч.

BMW сделал экстремальное купе M2 CS.

Фишка версии CS – обширное применение карбона. Снаружи из него сделаны передний сплиттер, задний спойлер и диффузор, крыша, капот и корпуса зеркал. Четырехстволка выхлопа оснащена активными заслонками. Дополняют картину облегченные кованые колеса на 19 дюймов. Шестипоршневые суппорты спереди и четырехпоршневые сзади входят в базовое оснащение. Если доплатить, на передней оси появятся углерод-керамические диски.

BMW сделал экстремальное купе M2 CS.

Все машины оснащены активным задним дифференциалом, адаптивными амортизаторами с тремя регулировками жесткости и перекалиброванной системой стабилизации. Салон щедро отделан алькантарой: ей обшили даже руль.

В Германии BMW M2 CS стоит 95 000 евро. Для сравнения: купе М2 Competition, которое немногим слабее и медленнее, доступнее на треть.

BMW сделал экстремальное купе M2 CS.
BMW сделал экстремальное купе M2 CS

Двухдверку щедро одарили карбоном, а двигателем поделилась старшая модель М4.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.

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