МВД сделало сюрприз лицам, у которых закончился срок лишения “прав“

МВД Украины сделало приятный сюрприз лицам, у которых закончился срок лишения водительских прав. Теперь они могут получить свое водительское удостоверение и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД , сообщила пресс-служба ГСЦ МВД .

Ранее у лиц, у которых закончился срок лишения водительского удостоверения, такой возможности не было. Вся соответствующая процедура проходила только по месту регистрации гражданина.

Такое нововведение МВД сделало в связи с тем, что из-за полномасштабного вторжения роSSийских оккупантов некоторые граждане просто физически не могут получить водительские права и сдать экзамены по месту своей регистрации.

МВД анонсирует, что в скором времени произойдут серьезные изменения в процессе подготовки водителей, услуги сервисных центров МВД будут адаптировать и дальше к условиям военного положения, которое в Украине ввели в связи с полномасштабным вторжением роSSийских оккупационных войск.

Также анонсировано изменение порядка сдачи экзаменов в автошколах. Вот только что конкретно изменится – пока не известно.

Ранее стало известно, что в Украине у пьяных водителей будут, так сказать на общенациональном уровне, забирать автомобили.