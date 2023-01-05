“Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз“

З 1 січня 2023 року більшій кількості українських автомобілістів доведеться сплачувати транспортний податок (так званий "податок на розкіш"), який становить 25 000 гривень. За даними Державної податкової служби, з 1 січня 2023 року збільшилась мінімальна зарплата, а від неї залежить транспортний податок.

“Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз“

Так, тепер у нашій країні розмір "мінімалки" становить 6 700 гривень. Це на 200 гривень більше, ніж у 2021 році.

Таким чином, якщо минулого року під податок на розкіш потрапляли автомобілі вартістю від 2 437 500 гривень, то тепер – вартістю від 2 512 500 гривень. Нагадаємо, що цей податок сплачують власники автомобілів, вік яких не перевищує 5 років.

У власників розкішних автомобілів після отримання відповідного повідомлення є 60 днів, щоб сплатити податок. Потім він зростає на 10%. Після 90 днів сума податку збільшується на 20%.

“Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз“

Слід зазначити, що у 2022 році в Україні помітно подорожчали багато нових автомобілів. Це означає, що тепер податок на розкіш поширюється на більшу кількість автомобілів, ніж раніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2023 році в Україні не планують запроваджувати обов'язковий техогляд усіх легкових автомобілів, про що так багато писали в українських ЗМІ.


Максимов Віталій, Тудей





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