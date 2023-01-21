Штраф 17 тисяч: в Україні готують "сюрприз" для водіїв, що потрібно знати

В Україні вирішили ініціювати повернення обов'язкового техогляду для легкових автомобілів.

Повернення обов'язкового техогляду для легкових автомобілів відбудеться після завершення війни, проте розміри штрафів за його невиконання передбачається штраф у 17 тисяч гривень.

Як пише Auto24, деякі категорії транспорту будуть звільнені від обов'язкового техогляду.

Штрафів зможуть уникнути транспортні засоби, які не виїжджають на дороги загального користування та використовуються виключно на території своїх підприємств - заводів, кар'єрів, автобаз тощо.

Також техогляд можна не проходити автомобілям, об'єм двигуна яких менше 125 куб. см або електродвигун потужністю не більше 4 кВт.

У цьому списку є автомобілі, які розвивають швидкість до 25 км/год, а також сільгосптехніка зі швидкісним "порогом" до 40 км/год.

Раніше повідомлялося, що українець у Польщі мало не зніс ворота одного із підприємств. Чоловік вирішив сісти за кермо після великої дози алкоголю. Разом із ним у машині перебував неповнолітній син.

У крові українця, який пошкодив ворота підприємства, виявили 1,5 проміле алкоголю. Це майже у вісім разів більше за допустиму дозу. У Польщі вона така сама, як в Україні — 0,2 проміле. Крім того, що чоловік був п'яний, у нього не було посвідчення водія.