Mercedes и звезда хип-хопа will.i.am представили шокирующий концепт купе AMG: опубликованы фото

Немецкая компания Mercedes и хип-хоп исполнитель will.i.am анонсировали представление уникального концепта 4-дверного автомобиля под названием The Flip.

Об этом сообщает Carscoops.

Данный концепт должен должен быть представлен на Гран-при США в Майами, штат Флорида - он является последним плодом сотрудничества между автопроизводителем и звездой хип-хопа. Данное сотрудничество началось в 2021 году: проект основан на 4-дверном купе AMG GT.

Машина имеет двери большим зубчатым сцеплением с каждой стороны - они открываются назад. Также машина оснащена носом с квадратной челюстью, решеткой с планками, парой круглых фар по обе стороны решетки, информирует Апостроф.

Хип-хоп исполнитель поделился своими соображениями относительно автомобиля. По его словам, он вырос в гетто, с детства слушал хип-хоп и всегда мечтал иметь Mercedes.

"Для многих детей из бедных районов обладание "Мерседесом" является символом прогресса и выхода из борьбы. Теперь я достиг своей цели и пошел еще дальше, переосмыслив и создав собственное видение модели AMG", - заявил will.i.am.


Евгений Устименко, Апостроф

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