Peugeot випустить купе-кросовер - перші “живі“ фото

Останнім часом деякі автовиробники випустили автомобілі з новим типом кузова – купе-кросовери. Вони мають добрий попит серед покупців. Тому Peugeot створив новий Peugeot 408 у стилі купе-кросовера.

Peugeot випустить купе-кросовер - перші “живі“ фото

Офіційна прем'єра нового Peugeot 408 відбулася на автосалоні в Парижі. Він побудований на модернізованій платформі EMP, яка використовується для сучасних моделей Peugeot. Його довжина складає 4690 мм, висота – 1500 мм, а колісна база – 2787 мм. На наш погляд, дизайн цього автомобіля цілком вдалий.

У стандартній комплектації новий Peugeot 408 з переднім приводом оснащується 1,2 л двигуном PureTech потужністю 128 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. За попередніми даними, з таким двигуном автомобіль до 100 км/год розганяється за 10,4 секунд.

Peugeot випустить купе-кросовер - перші “живі“ фото

Є також дві версії з повноцінною гібридною силовою установкою PHEV. Гібридна силова установка складається з 1,6 л бензинового двигуна PureTech та електромотора. Її потужність – 178 та 222 к.с. Скільки гібридний Peugeot 408 проїжджає на електротязі – поки що не відомо.

Peugeot випустить купе-кросовер - перші “живі“ фото

Peugeot почне продавати новий Peugeot 408 у першій половині 2023 року. Він коштуватиме близько 32 000 євро у стандартній комплектації. Його конкурентами будуть такі моделі, як Renault Arkana та Citroen C5 X.

Peugeot випустить купе-кросовер - перші “живі“ фото

Раніше стало відомо, що у 2023 році з'явиться Peugeot 3008 нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяцьУ Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць
Будущее уже наступило: электрический летающий автомобиль XPeng X2 поднялся в небо
Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівняGenesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня
Абонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбатиАбонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбати
Евакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквиткиЕвакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквитки
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz презентував новий електрокар, врахувавши багато запитів водіїв: фото та відеоMercedes-Benz презентував новий електрокар, врахувавши багато запитів водіїв: фото та відео
У Франції показали фото нового кросовера Renault EspaceУ Франції показали фото нового кросовера Renault Espace
Mercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фотоMercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фото
В Україні випробували єдиний у країні надшвидкісний болід: фотоВ Україні випробували єдиний у країні надшвидкісний болід: фото
Прямо на роботі: трагедія з українкою сталася в Польщі, в поліції видали перші подробиціПрямо на роботі: трагедія з українкою сталася в Польщі, в поліції видали перші подробиці
Допоможе пережити "кінець світу": у США представили унікальний броньовик, фотоДопоможе пережити "кінець світу": у США представили унікальний броньовик, фото
Renault випустить новий кросовер-купе з “генами“ GeelyRenault випустить новий кросовер-купе з “генами“ Geely
П'яна одеситка влаштувала ДТП під час комендантської години, фото: "влетіла в стовп і..."П'яна одеситка влаштувала ДТП під час комендантської години, фото: "влетіла в стовп і..."
Росіяни знищили АТП у Дніпрі: у місті на маршрути вийшли перші автобуси, які передав КиївРосіяни знищили АТП у Дніпрі: у місті на маршрути вийшли перші автобуси, які передав Київ
Простояв у гаражі 20 років: унікальний спорткар Lamborghini Miura продають за космічну суму, фотоПростояв у гаражі 20 років: унікальний спорткар Lamborghini Miura продають за космічну суму, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости