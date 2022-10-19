Peugeot випустить купе-кросовер - перші “живі“ фото

Останнім часом деякі автовиробники випустили автомобілі з новим типом кузова – купе-кросовери. Вони мають добрий попит серед покупців. Тому Peugeot створив новий Peugeot 408 у стилі купе-кросовера.

Офіційна прем'єра нового Peugeot 408 відбулася на автосалоні в Парижі. Він побудований на модернізованій платформі EMP, яка використовується для сучасних моделей Peugeot. Його довжина складає 4690 мм, висота – 1500 мм, а колісна база – 2787 мм. На наш погляд, дизайн цього автомобіля цілком вдалий.

У стандартній комплектації новий Peugeot 408 з переднім приводом оснащується 1,2 л двигуном PureTech потужністю 128 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. За попередніми даними, з таким двигуном автомобіль до 100 км/год розганяється за 10,4 секунд.

Є також дві версії з повноцінною гібридною силовою установкою PHEV. Гібридна силова установка складається з 1,6 л бензинового двигуна PureTech та електромотора. Її потужність – 178 та 222 к.с. Скільки гібридний Peugeot 408 проїжджає на електротязі – поки що не відомо.

Peugeot почне продавати новий Peugeot 408 у першій половині 2023 року. Він коштуватиме близько 32 000 євро у стандартній комплектації. Його конкурентами будуть такі моделі, як Renault Arkana та Citroen C5 X.

Раніше стало відомо, що у 2023 році з'явиться Peugeot 3008 нового покоління.