Renault оновив купе-кросовер Arkana

Компанія Renault оновила купе-кросовер Renault Arkana, який колись випускав завод ЗАЗ. Модель 2022 року тепер продають у комплектаціях Evolution, Tecno, RS Line та E-Tech.

Базова комплекція тепер коштує 25 766 доларів, а топова комплекція - 31 800 доларів.

Arkana Evolution замінила стару комплектацію Iconic. До неї входять 17-дюймові легкосплавні колісні диски, повністю світлодіодні фари, темно-сірі захисні пластини, тоновані задні скла, 7-дюймовий кольоровий TFT-дисплей водія, 7-дюймовий сенсорний дисплей EASY LINK, камера заднього виду, задні датчики паркування та ін.

У комплектації Techno є 9,3-дюймовий сенсорний дисплей EASY LINK з навігацією, 18-дюймові колісні диски, система розпізнавання дорожніх знаків та ін. У Arkana RS Line унікальні 18-дюймові колісні диски, унікальний передній бампер та ін.

Нова топова комплектація отримала 18-дюймові колісні диски із золотими вставками, шкіряне кермо з підігрівом, алюмінієві педалі та ін.

Нагадаємо, в Україні до початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ купе-кросовер Renault Arkana випускав ЗАЗ. Зараз цю модель у Запоріжжі не випускають.

Раніше Renault представив свій найдешевший кросовер.