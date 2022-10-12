Renault випустить новий кросовер-купе з “генами“ Geely

Компанія Renault у 2023 році випустить на ринок новий кросовер-купе з "генами" Geely. Про це у своєму інтерв'ю розповів голова французького автогіганта Лука де Мео.

За його словами, цей новий кросовер створять фахівці південнокорейської компанії Renault Korea Motors, яка раніше мала назву Renault Samsung Motors. 34% акцій цієї компанії належить китайській корпорації Geely.

Renault на тизері вже показав, як буде виглядати новий кросовер-купе з гібридними технологіями Geely. Зважаючи на все, це не оновлена Arkana, яку раніше помітили під час дорожніх тестів у Європі. Капот цієї новинки набагато горизонтальніший, а передня частина вертикальніша.

Geely FY11

Новий кросовер-купе Renault, зважаючи на все, буде схожий на кросовер Geely FY11, створений на платформі CMA. FY11 – це перший купе-кросовер компанії Geely. Його офіційно представили три роки тому. Але, звичайно, новий французький кросовер помітно відрізнятиметься від свого китайського "родича".

Продаж нового кросовера-купе Renault розпочнеться в 2023 році. Але як він називатиметься – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше Renault показав тизери нового концепту Renault 4. На його основі створять електричний кросовер.