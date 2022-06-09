BMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купе

В сети показали обновленное спортивное купе M2 немецкого производителя BMW. Так, выпуском новых моделей празднует свое 50-летие BMW M, информирует Апостроф .

О том, как выглядит модель 2023, сообщает Сarscoops.

Сейчас компания мало что рассказывает о горячей 2-й серии, однако благодаря просочившемуся в сеть изображению известно, по крайней мере, как будет выглядеть его задняя часть.

В частности, на правой стороне багажника виднеется значок M2.

"M240i уже имеет расширенные арки и встроенный спойлер багажника, увенчанный губчатым спойлером. Но у этого автомобиля колея и задние колеса заметно шире, форма бампера изменена, и теперь он имеет более квадратную форму в нижней части плюс вертикальные вентиляционные отверстия (или, возможно, фиктивные) вентиляционные отверстия). А вместо двойных треугольных/прямоугольных выхлопных труб M240i мы можем увидеть намек на четыре выхлопных патрубка настоящего автомобиля M", - пишут специалисты.

Изображение не подтверждает, в частности то, получит ли M2 совсем другую переднюю часть по сравнению с другими автомобилями 2-й серии. Неизвестен и интерьер, однако, говорят, что M2 получит новейшую приборную панель BMW и настройку iDrive с цельным дисплеем приборной панели, состоящий из кластера цифровых датчиков с сенсорным информационно-развлекательным экраном. Эта технология уже есть в обновленных версиях обычной 2-й серии, пишет издание.

M2 получит версию 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя M3 с турбонаддувом, что развивает около 450 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.