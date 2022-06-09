BMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купе

В сети показали обновленное спортивное купе M2 немецкого производителя BMW. Так, выпуском новых моделей празднует свое 50-летие BMW M, информирует Апостроф.

О том, как выглядит модель 2023, сообщает Сarscoops.

Сейчас компания мало что рассказывает о горячей 2-й серии, однако благодаря просочившемуся в сеть изображению известно, по крайней мере, как будет выглядеть его задняя часть.

В частности, на правой стороне багажника виднеется значок M2.

"M240i уже имеет расширенные арки и встроенный спойлер багажника, увенчанный губчатым спойлером. Но у этого автомобиля колея и задние колеса заметно шире, форма бампера изменена, и теперь он имеет более квадратную форму в нижней части плюс вертикальные вентиляционные отверстия (или, возможно, фиктивные) вентиляционные отверстия). А вместо двойных треугольных/прямоугольных выхлопных труб M240i мы можем увидеть намек на четыре выхлопных патрубка настоящего автомобиля M", - пишут специалисты.

Изображение не подтверждает, в частности то, получит ли M2 совсем другую переднюю часть по сравнению с другими автомобилями 2-й серии. Неизвестен и интерьер, однако, говорят, что M2 получит новейшую приборную панель BMW и настройку iDrive с цельным дисплеем приборной панели, состоящий из кластера цифровых датчиков с сенсорным информационно-развлекательным экраном. Эта технология уже есть в обновленных версиях обычной 2-й серии, пишет издание.

M2 получит версию 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя M3 с турбонаддувом, что развивает около 450 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.


Ксения Срибнянская, Апостроф





Интересные новости
Пилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операцииПилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операции
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
В Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и ценаВ Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и цена
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июня
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали кроссовер Renault Austral без камуфляжаВ Сети показали кроссовер Renault Austral без камуфляжа
В Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видеоВ Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видео
В США показали прототип летающего мотоциклаВ США показали прототип летающего мотоцикла
Цены на бензин, ДТ и автогаз: на АЗС обновили стоимость горючегоЦены на бензин, ДТ и автогаз: на АЗС обновили стоимость горючего
Mercedes обновил GLC: как выглядит роскошный кросовер 2023 годаMercedes обновил GLC: как выглядит роскошный кросовер 2023 года
АЗС показали цены на бензин, дизтопливо и автогаз в разных областяхАЗС показали цены на бензин, дизтопливо и автогаз в разных областях
В Украине возобновила работу крупнейшая сеть заправок авто с ГБОВ Украине возобновила работу крупнейшая сеть заправок авто с ГБО
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 3 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 3 июня
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июня
В Сети показали, как “делки“ на АЗС сливают бензин в 200 литровые бочкиВ Сети показали, как “делки“ на АЗС сливают бензин в 200 литровые бочки
Последние новости
Подгружаем последние новости