2019-11-08
В Киеве на Оболони затонула яхта
Погибших и травмированных не обнаружено.
В Киеве затонула яхта
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
В Киеве в пятницу утром на Днепре в районе залива Собачье устье и Верблюжьего пролива затонула яхта.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.
"Прибыв на место вызова, было установлено, что затонула однопалубные яхта. Водолазы обследовали место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Напомним, в 2015 году Фискальная служба раскрыла схему нелегального ввоза яхт в Украину.
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