Крюковский завод показал новый дизель-поезд для экспресса в Борисполь

ДПКр-3 начал испытания.

Фото: kvsz.com

Крюковский вагоностроительный завод показал новый дизель-поезд ДПКр-3, который будет использоваться на маршруте Киев - аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится на сайте предприятия.

Поезд имеет три вагона. Два из них оснащены силовыми установками мощностью 588 кВт, еще один вагон - промежуточный - безмоторный. Всего в трех вагонах 170 мест для пассажиров, для посадки и высадки предусмотрены 12 двустворчатых автоматических входных дверей - по четыре на каждый вагон.

В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2, в головных вагонах второго класса - по схеме 3х2.

Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский в Днепропетровской области. В течение ближайших недель он будет проходить испытания.

Фото: kvsz.com

ДПКр-3 - третий поезд Крюковского завода. Раньше он сделал два скоростных электропоезда ЕКр-1 "Тарпан" (эксплуатируются пять лет) и пригородный дизель-поезд ДПКр-2 (эксплуатируется три года).

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