Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей

Сервис подтягивает данные по миллиону машин больше чем 2300 моделей.

Государственная таможенная служба запустила сервис автоматического расчета таможенной стоимости и платежей за таможенное оформление автомобилей - calc.customs.gov.ua.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

Онлайн-сервис позволяет рассчитать размер налогов, которые необходимо уплатить за ввоз б/у или нового автомобиля из-за границы.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток", – написал Нефьодов в фейсбуке.

Напомним, что еще год назад Верховная Рада ввела высокие штрафы за езду на нерастаможенных автомобилях, но их введение четыре раза откладывали. Нынешняя отсрочка штрафов действует до конца года.

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